Die nächste Konsolengeneration wird sich entscheiden müssen: Sie wird nur zwei Systeme unterstützen können, und eines davon wird "eindeutig" Nintendo sein

Während viele von uns Gamern das Vergnügen und das Glück haben, alle drei großen Konsolensysteme zu Hause zu besitzen, ist es gut möglich, dass wir in der nächsten Konsolengeneration nur zwei davon haben werden, und eines davon wird die Switch 2 sein. So glaubt das Marktanalyseunternehmen DFC Intelligence in seinem Jahresbericht, in dem es davon ausgeht, dass Gamer und die Branche (Entwickler, Publisher und andere Interessengruppen) eine Konsole bevorzugen werden, während die andere verschwinden wird. Das heißt, es scheint, dass wir den Erfolg einer hypothetischen PlayStation 6 oder einer zukünftigen Xbox-Konsole erst sehen werden, wenn beide Systeme im Jahr 2028 auf den Markt kommen (nach aktuellen Schätzungen).

Die aktuellen Zahlen, wie auch die der Vorgängergeneration, deuten darauf hin, dass Sony das Siegerpferd wäre. PlayStation hat in den allermeisten Gebieten eine weit bessere Spielerbasis als Xbox, und in ihren stärksten Gebieten nimmt sie rapide ab.

"Microsoft ist mit der Xbox Series X/S gescheitert, hat aber große Akquisitionen getätigt, um der weltweit größte Softwarehersteller zu werden. Microsoft hat die Möglichkeit, sich auf Software und Vertriebsmodelle statt auf Hardware zu konzentrieren."

Das Unternehmen behauptet in dem Dokument auch, dass 2025 dank der Einführung von Nintendo Switch 2 (und Nintendos gesamtem Backkatalog, der noch bekannt gegeben wird) sowie der Veröffentlichung von GTA 6 ein Rekordgewinnjahr für Videospiele sein wird.

Welches System würdest du heute für die nächste Konsolengeneration wählen?

