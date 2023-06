Die nächste Konsolengeneration scheint für 2028 bereit zu sein

HQ

Es gibt viele Gerüchte, die darauf hindeuten, dass wir irgendwann im nächsten Jahr eine aktualisierte Version der PS5 erhalten werden, was wahrscheinlich auch bedeuten würde, dass es eine verbesserte Xbox Series-Konsole geben wird. Aber wie sieht es mit der nächsten Konsolengeneration aus? Wann kommen sie an?

Nach Gerichtsdokumenten zu urteilen, die im Rahmen der Ermittlungen von Federal Trade Commission zur Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar veröffentlicht wurden, Dokumenten, die von IGN geprüft und berichtet wurden, wird darauf hingewiesen, dass (wie wir es nennen werden) PlayStation 6 und die nächste Ära der Xbox im Jahr 2028 kommen werden.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass Microsoft davon ausgeht, dass die nächste Konsolencharge acht Jahre nach dem Start der PS5/Xbox-Seriengeneration auf den Markt kommen wird. Insbesondere wird dies in Bezug auf Microsofts Versprechen erwähnt, Call of Duty für mindestens die nächsten 10 Jahre auf PlayStation zu bringen, wenn es den Kauf von Activision Blizzard abschließen würde. In dem Dokument heißt es:

"Diese Laufzeit würde in jedem Fall über die erwartete Startzeit der nächsten Konsolengeneration (im Jahr 2028) hinausgehen. So wird Call of Duty auf PlayStation-Nachfolgekonsolen veröffentlicht, sollte eine während der Laufzeit der Vereinbarung veröffentlicht werden. Die Vereinbarung würde auch sicherstellen, dass Call of Duty-Konsolenspiele auf PlayStation gleichberechtigt mit Xbox angeboten werden."

Es sollte gesagt werden, dass dies kein festes und festgelegtes Veröffentlichungsdatum für die nächste Ära der Konsolenhardware ist, aber es würde mit dem übereinstimmen, was wir von neuen Generationen der Konsolentechnologie erwarten, da die Systeme der PS5- und Xbox-Serie sieben Jahre nach der PS4 und Xbox One herauskamen.