Die nächste Generation von Die Sims wurde angekündigt

EA hat die nächste Generation von Die Sims im Rahmen des jüngsten Behind Die Sims Summit angekündigt. Bekannt als Die Sims: Projekt Rene, soll sich dieses Spiel derzeit in einem sehr frühen Stadium befinden, soll aber "dem treu bleiben, was Die Sims schon immer waren, während es darauf drängt, das Denken und Verhalten dieser Sims weiterzuentwickeln", wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass Project Rene die Serie mit "noch mehr Spielmöglichkeiten, Tools zur Förderung der Kreativität und der Fähigkeit, bedeutungsvolle Geschichten zu erzählen" erweitern wird, und dass die Spieler in diesem Spiel die Möglichkeit haben werden, alleine zu spielen, mit anderen Spielern zusammenzuarbeiten und sogar ihr Spiel auf verschiedenen unterstützten Plattformen fortzusetzen.

In Bezug auf das, wofür Rene eigentlich steht, hat EA gesagt, dass das Wort gewählt wurde, da es "an Wörter wie Erneuerung, Renaissance und Wiedergeburt erinnert, um das erneuerte Engagement des Entwicklers für die glänzende Zukunft von Die Sims darzustellen".

Andernfalls, wie bereits angekündigt, ist die Basis Die Sims 4 jetzt auf allen Plattformen kostenlos. Neue und wiederkehrende Spieler können sich auch auf weitere Unterstützung für dieses Spiel freuen, darunter mehr Packs, Kits, kostenlose Updates, Express-Drops und weitere Erweiterungen, von denen einer Anfang 2023 ankommt und Kleinkinder ins Spiel bringt.