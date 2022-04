HQ

Blizzard wird die nächste Erweiterung des MMORPGs World of Warcraft am 19. April offiziell enthüllen, aber wir kennen bereits den Namen des Add-Ons - World of Warcraft: Dragonflight. Wowhead will Quelldateien identifiziert haben, die sich auf neue Drachenreittiere beziehen, die womöglich für drei Vorbestellervarianten des Spiels vorgesehen sein könnten. Die genauen Details erfahren wir am 19. April, denn bislang sind das alles nur Gerüchte.

Quelle: PCGamesN