Die nächste Erweiterung von Diablo IV wird voraussichtlich bei den The Game Awards vorgestellt

Aktualisieren: Jason Schreier von Bloomberg hat sich an ResetEra wandt und behauptet, die Statue beziehe sich tatsächlich nicht auf eine Diablo IV -Erweiterung, sondern auf etwas, das als "gute" beschrieben wird.

"Keine Ahnung, woher Jez das hat, aber diese Statue spielt nicht mit der Diablo-4-Erweiterung an. (Ich habe derzeit nicht vor, zu melden, was es ist, tut mir leid, aber es ist ein guter.)"

Die Handlung verdichtet sich...

Original: Wenn du am Wochenende überhaupt in den sozialen Medien aufgetaucht bist, warst du wahrscheinlich schon ein wenig in das Gespräch über The Game Awards und einen bestimmten Teaser, der die Fans in Aufruhr versetzte, verstrickt. Wir sprechen hier vom Teaser von Geoff Keighley, der einen Monolithen mitten in der Wüste zeigte, in den allerlei gruselige und monströse Kreaturen und Wesen eingebettet waren.

Die Fans schlossen sofort, dass es sich um einen neuen God of War handelte, der angeblich nach Ägypten unterwegs sei, doch das schien daneben, denn stattdessen bezog es sich auf Diablo IV.

Wie von Jez Corden von Windows Central bestätigt wurde, deutete er ursprünglich an, dass es Zeit sei, das Action-RPG von Blizzard neu zu installieren, und stellte dann weiter klar, als ein Fan fragte, ob der Monolith mit Diablo IV zu tun habe, und sagte: "Ja, aber auch mehr".

Wir wissen noch nichts Weiteres, aber da Vessel of Hatred im Oktober 2024 gestartet ist, steht eine neue Erweiterung für Diablo IV an.