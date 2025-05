Die nächste Erweiterung von Destiny 2 wird den Startschuss für die Fate Saga geben

Gestern hat Bungie endlich enthüllt, was die Zukunft für Destiny 2 bringen wird. Jetzt, da die Light and Darkness Saga abgeschlossen ist, hat der Entwickler bestätigt, dass die nächste Reise uns auf einen anderen Weg führen wird, da sie als Fate Saga angesehen wird. Es wird diesen Juli mit einer neuen Erweiterung namens The Edge of Fate starten, und es scheint, als würde es endlich mehr über die Nine erforschen und wie sie den Willen ihrer Untertanen übernehmen.

HQ

In einem großen Ankündigungspost wird uns folgendes mitgeteilt: "Die Neun werden in dieser neuen Ära des Schicksals eine Schlüsselrolle spielen. Diese mächtigen Wesen existierten schon lange, bevor der Reisende im Sonnensystem auftauchte, und ihre Existenz, so werden wir lernen, ermöglicht die Welt, die wir heute kennen. Nach Jahren an der Seitenlinie ist es an der Zeit, sich diesem vergessenen Pantheon der unbekannten Götter zu stellen.

"Am Rande des Schicksals ist der Beginn einer langen Reise, und wir nehmen uns Zeit, um eine neue Geschichte zu erzählen, die euch vorerst mit vielen unbeantworteten Fragen zurücklassen wird. Jede Erweiterung wird dazu beitragen, einige zu beantworten, so dass wir mit zwei pro Jahr diese Beats schneller als zuvor liefern können."

The Edge of Fate führt einen neuen Ort ein, den die Spieler erkunden können, und zwar Kepler. Es soll von Wegfindungsherausforderungen und dem Lösen von Rätseln inspiriert sein und wird auch neue Feinde, Ausrüstung, Waffen und zielspezifische Fähigkeiten bieten. Vieles davon bekommen wir im neuen Gameplay-Trailer in Aktion zu sehen.

HQ

Aber das ist noch nicht alles, neben dieser neuen kostenpflichtigen Erweiterung wird es eine Vielzahl weiterer kostenloser Gameplay-Optimierungen geben, die einen Schießstand für den Turm einführen, ein verbessertes und komplizierteres Rüstungssystem, eine einfachere Möglichkeit, Spielersuche durchzuführen und zwischen Aktivitäten zu wechseln, die als Portal bekannt ist, und das alles zusätzlich zu einer verbesserten Version vieler Aktivitäten, die heute im Spiel als Teil der Rite of the Nine vorhanden sind aktualisieren.

Schauen Sie sich die Roadmap Year of Prophecy unten an.