Die nächste Curb Your Enthusiasm Saison ist auch die letzte

Eine der lustigsten Sitcoms im Fernsehen und die etwas spirituelle Fortsetzung von Seinfeld, Curb Your Enthusiasm, geht mit der 12. Staffel, die nächstes Jahr Premiere feiert, endlich zu Ende. Während es sich sicherlich so angefühlt hat, als wäre jede Staffel die letzte für eine sehr lange Zeit gewesen, wenn man die ungleichmäßigen und manchmal langen Pausen zwischen ihnen bedenkt, scheint es dieses Mal das einzig Wahre zu sein.

Larry David, der in der Serie eine fiktionalisierte Version seiner selbst spielt, hatte ein sehr markenkonformes Statement über die Entscheidung, Curb Your Enthusiasm:

zu beenden

"Wenn 'Curb' zu Ende geht, werde ich nun die Gelegenheit haben, endlich diese 'Larry David'-Persönlichkeit abzulegen und die Person zu werden, die Gott für mich vorgesehen hat - der nachdenkliche, freundliche, fürsorgliche, rücksichtsvolle Mensch, der ich war, bis ich durch die Darstellung dieser bösartigen Figur aus der Bahn geworfen wurde. Und so verabschiede ich mich von Larry David. Eure Misanthropie wird nicht vermisst werden. Und für diejenigen unter euch, die mit mir in Kontakt treten möchten, könnt ihr mich unter Ärzte ohne Grenzen erreichen."

Die erste Folge der 12. Staffel wird in Europa am 5. Februar auf HBO Max (heute nur noch Max genannt) ausgestrahlt, die letzte am 8. April. Wir können hoffentlich davon ausgehen, dass so ziemlich alle wichtigen und beliebten Charaktere - einschließlich des Seinfeld-Quartetts - für einen würdigen Abschied von der Serie zurückkehren werden.