Die nächste Call of Duty: Black Ops 6 Zombies-Karte erscheint in weniger als zwei Wochen

Treyarch hat Anfang dieser Woche versprochen, dass wir am 15. Januar mehr über die nächste Karte Call of Duty: Black Ops 6 115 Day Zombies erfahren werden, aber was viele nicht erwartet haben, wenn man bedenkt, dass die erste Karte nach der Veröffentlichung Anfang Dezember veröffentlicht wurde, war, dass die Karte bald veröffentlicht werden würde.

Die nächste Karte wird rechtzeitig zum Season 2 des Spiels erscheinen, das am 28. Januar beginnt. Die Karte führt die Spieler zu einer Ausgrabungsstätte, um erschütternde Wahrheiten und Geheimnisse aufzudecken, die von einem britischen Archäologen in den frühen 1900er Jahren ausgegraben wurden. Die Karte wird als The Tomb bekannt sein, und obwohl wir noch keinen richtigen Trailer oder Einblick in ihr Setup erhalten haben, helfen ein paar Teaser-Bilder und ein bisschen zusätzlicher Text, etwas Farbe zu bringen.

"Nachdem sie die schrecklichen Ereignisse in der Zitadelle des Morts überlebt haben, folgen Weaver, Grey, Carver und Maya Gabriel Kraffts letzten Worten zu einer nahe gelegenen Ausgrabungsstätte, um das Wächter-Artefakt zu sichern. Diese Katakomben wurden auf den Überresten antiker Begräbnisstätten errichtet, deren Ursprung vermutlich auf 2500 v. u. Z. zurückgeht, und blieben jahrhundertelang bis in die frühen 1900er Jahre ungestört... Und was darunter liegt, kann tiefer gehen, als man es sich je vorgestellt hat."

Treyarch hat seitdem mehr darüber gesprochen, was sie mit The Tomb erreichen wollen, und fügt hinzu, dass wir "ein ähnliches Erlebnis wie Liberty Falls (bei weitem unsere meistgespielte Zombies-Karte der letzten Jahre!) erwarten können, mit engeren Spielräumen mit Fokus auf Wiederspielbarkeit. Genau wie in Liberty Falls liefern wir jede Menge Easter Eggs und sogar eine neu gestaltete Wunderwaffe, die von unserer Vergangenheit inspiriert ist. Das ist alles, was wir dazu sagen werden."

Für diejenigen, die sich fragen, ob es eine Verbindung oder Ähnlichkeiten mit der Ausgrabungskarte von Origins gibt, sagte Treyarch lediglich, dass "jede Zombies-Karte in Black Ops 6 ein origineller Ort ist, der von Grund auf für den Modus gebaut wurde... Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht hier und da über ein Augenzwinkern und ein Nicken freuen können."

Da The Tomb fast hier ist, könnt ihr euch darauf freuen, mehr über die Karte zu erfahren, wenn Treyarch den Vorhang für Season 2 von Call of Duty: Black Ops 6 lüftet.