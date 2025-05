Die nächste Battlefield-Kampagne wird nicht nur ein Actionfilm sein

HQ

Auch wenn das Team nicht immer für seine Kampagnen bekannt ist, wird der nächste Teil der Battlefield-Serie die Rückkehr einer Einzelspieler-Story für diejenigen bringen, die eine Pause vom Sprengen mit ihren Freunden brauchen.

Im Gespräch mit Inverse sprachen Creative Director Roman Campos-Oriola und Executive Producer Philippe Ducharme über die Einflüsse, die sie mit dieser neuen Kampagne in Battlefield einbringen. "Ich bin ein großer Fan von Lioness", sagte Campos-Oriola und bezog sich dabei auf die Serie über ein reines Frauenteam, das im Nahen Osten tätig ist. "Ich habe Civil War wirklich genossen", fügte Ducharme hinzu. "Einige der Dinge, die wir [in diesem Spiel] vorantreiben, ist der Film tatsächlich eine gute Referenz."

"Das Element, an dem wir wirklich interessiert sind, ist das Konzept von talentierten, aber gewöhnlichen Menschen, die in außergewöhnliche Situationen gebracht werden." Campos-Oriola fügte hinzu. "Das schafft eine sehr interessante Dynamik in Bezug auf die Beziehungen zu anderen Menschen. Das sind Elemente, die wir im Einzelspielermodus einfangen wollen."

Die Entwickler, die zuvor am Dead Space Remake 2023 gearbeitet haben, verrieten, dass sie viel darüber gelernt haben, wie man Spannung in einer Erzählung erzeugt und wie man diese auf Battlefield überträgt. "Bei 'Dead Space' haben wir viel über die Spannungskurve gesprochen. Wie man von Beat zu Beat geht, die Höhen und Tiefen hat, um die Spieler zu fesseln und sogar ein wenig mit ihren Erwartungen zu spielen", sagte Ducharme. "In einem Spiel wie Battlefield ist das natürlich ganz anders. Aber wir haben diese Mentalität trotzdem mitgebracht."

Erwarte also nicht, dass im nächsten Battlefield alle fünf Minuten Dinge in die Luft gehen. Es sieht so aus, als würden wir eine fesselnde Kampagne erleben, wenn das neue Battlefield für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.