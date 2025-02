Die nächste Ära der Horror-Anthologieserie The Dark Pictures von Supermassive kommt pünktlich zur gruseligen Jahreszeit

HQ

Im Rahmen des laufenden State of Play Showcase wurde gerade bestätigt, dass die nächste Ära der The Dark Pictures Anthology -Serie von Supermassive gerade rechtzeitig für die gruseligste Saison des Jahres beginnen wird.

Am 2. Oktober erscheint The Dark Pictures: Directive 8020 auf PC und Konsolen, und mit ihm können wir das von Lashana Lynch geführte Survival-Horror-Spiel in vollen Zügen erleben, das eine immersivere Designphilosophie zu den traditionelleren und sehr linearen narrativen Geschichten hat, für die die Spiele von Supermassive bekannt geworden sind.

Während ihr euch den Trailer zum Veröffentlichungsdatum von Directive 8020 unten ansehen könnt, könnt ihr, wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, auch unsere Eindrücke von einer Gamescom-Demo hier lesen und sogar den PlayStation Blog besuchen, um ein bisschen mehr Informationen zu erhalten, die diesen Leckerbissen enthalten:

"Fans unserer vorherigen Spiele werden sich freuen zu hören, dass die DNA von Dark Pictures immer noch vorhanden ist - tatsächlich ist alles, was man an Dark Pictures liebt, immer noch da, von verzweigten Handlungssträngen bis hin zu unmöglichen Entscheidungen und QTEs in Sekundenbruchteilen. Aber wie ihr sehen werdet, haben wir unser Gameplay neu gestaltet, verfeinert und verbessert, um die Umgebung noch bedrohlicher zu erkunden. Wir wissen, dass alte und neue Fans diese neue Vision für die Serie lieben werden."