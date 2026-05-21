Die Nachfrage nach Weltcup-Panini-Aufklebern übersteigt das Angebot bei weitem, und die gesamte Sammlung könnte über 1.500 Euro kosten

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Der Hype um die Weltmeisterschaft 2026 ist in der offiziellen Panini-Aufkleberkollektion spürbar, die vor einem Monat erschienen ist, aber alle Erwartungen übertroffen hat: Die Taschen, die 1,5 Euro kosten und jeweils sieben Aufkleber haben, gehen in vielen Geschäften aus, wobei die Nutzer oft ganze Packungen bestellen. Dasselbe passiert mit dem Album, das 5 Euro wert ist: Laut einer Studie von RTVE ist es inzwischen praktisch unmöglich, das Album und die Aufkleber zu finden, weder in physischen Geschäften, traditionellen Zeitungskiosken noch auf der offiziellen Website von Panini.

RTVE fragte eine Besitzerin eines Zeitungskiosks in Madrid, und sie erklärte: "Die Leute kommen verzweifelt herein, verlangen ganze Kisten mit Aufkleberpaketen, und wir haben nichts.Sie erklärt, dass sie täglich mehr als 300 Leute erhält, die nach Aufklebern fragen, also führt sie eine Rationierung ein: "Ich priorisiere Kinder gegenüber Erwachsenen und verkaufe nur zwei Packungen pro Kunde."

Der Hype für Weltmeisterschaftsaufkleber ist nicht neu, aber besonders in Spanien ist er spürbar, das als einer der Favoriten für den Pokal in diesem Jahr gilt. Aber es ist auch in anderen Ländern spürbar (das Album wird in 130 Ländern verkauft): "Der Aufkleber-Hype ist derselbe; es ist eine Situation, die uns überwältigt hat", gab ein Manager aus Panini Spanien zu, gefragt von RTVE.

Wie viel würde es kosten, die Aufklebersammlung der Weltmeisterschaft 2026 fertigzustellen?

In diesem Jahr ist die Sammlung mit mehr Teams (48 statt der üblichen 32) größer: Das Album umfasst 112 Seiten und 980 Aufkleber, darunter 68 spezielle Aufkleber. Da das Album 5 Euro kostet und jedes Siebenerpack 1,5 Euro kostet und ein Algorithmus zur Berechnung der Duplikate verwendet wird, schätzt RTVE, dass es 1.000 bis 1.500 Tüten bräuchte, um alle Aufkleber zu finden – also über 1.500 Euro.

Natürlich werden Sammler ermutigt, Duplikate zu tauschen, aber bei der enormen Größe des Albums würde es trotzdem viel Geld kosten... was sie in Zukunft zu wertvollen Sammlerstücken machen wird.