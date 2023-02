Die Nachfolge endet mit der vierten Staffel

HQ

Das preisgekrönte Comedy-Drama Succession wird laut Serienschöpfer Jesse Armstrong mit seiner kommenden vierten Staffel enden.

Succession konzentriert sich auf die Familie Roy, eine Parodie auf eine amerikanische Dynastie, die durch den Besitz eines Medienkonglomerats reich wurde. In den letzten drei Staffeln hat der Patriarch der Roy-Familie ständig versucht, seine Position zu erreichen, aber jetzt scheint alles zu Ende zu gehen.

In einer Diskussion mit The New Yorker enthüllte Armstrong, dass die Show mit der kommenden vierten Staffel enden würde, und seine Gründe für diese Entscheidung. "Ich fühle mich den Zuschauern gegenüber verantwortlich" Armstrong sagte. "Und ich persönlich würde das Gefühl nicht mögen: "Oh, das ist es, Leute. Das war das Ende." Das würde mir in einer Show nicht gefallen. Ich denke, ich würde gerne wissen, dass es zu Ende geht."Ich hätte nie gedacht, dass das ewig so weitergehen könnte", fuhr er fort. "Das Ende war immer irgendwie präsent in meinem Kopf. Seit Staffel 2 habe ich versucht zu denken: Ist es die nächste oder die übernächste oder die übernächste oder die danach?" "Ich habe mich mit ein paar meiner Autorenkollegen getroffen, bevor wir mit dem Schreiben von Staffel 4 begonnen haben, etwa im November, Dezember 2021, und ich sagte irgendwie: "Schau, Ich denke, das sollte es vielleicht sein. Aber was denkst du?" Und wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt: Wir könnten ein paar kurze Saisons oder zwei weitere Saisons machen. Oder wir könnten ewig weitermachen und die Show in etwas ganz anderes verwandeln und eine rangiertere, freilaufende Art von Spaßshow sein, in der es gute und schlechte Wochen geben würde. Oder wir könnten etwas muskulöseres und vollständigeres machen und irgendwie stark ausgehen. Und das war definitiv immer meine Vorliebe."

