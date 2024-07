Die Mythologie von Elden Ring wird in einem riesigen, teuren und schönen Buch gesammelt

HQ

Die Geschichte von Elden Ring kann ziemlich schwer zu verstehen sein. Runenträger, rasende Flammen, diese leuchtenden Würmchen, deren Gesichter aussehen, als befänden sie sich in einem permanenten Schockzustand. Es gibt viel auszupacken, aber wenn Sie alles durchlesen möchten, dann haben Tune & Fairweather ein Buch für Sie zusammengestellt.

Grace Given: The Mythology of Elden Ring ist eine 500+ Seiten Geschichte, die von Geoff "SmoughTown" Truscott geschrieben wurde. Es ist gefüllt mit Kunst, die von farbigen Illustrationen bis hin zu Holzschnitt-Designs alles umfasst. Leider kostet es unglaublich viel Geld, es zu kaufen.

Die Basis-Collector's Edition kostet 276 US-Dollar, die Limited Edition kostet dann satte 773 US-Dollar und die Benefactor's Edition geht mit 1105 US-Dollar sogar noch höher. Aber für diesen Preis wird dein Name in das Buch aufgenommen, verewigt als der Befleckte, der du bist.

