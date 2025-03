Die Musikerin SZA will Storm in ihrer MCU-Entstehungsgeschichte spielen

HQ

Die bekannte Musikerin SZA will anscheinend ihr schauspielerisches Können verbessern. Insbesondere ist sie offen dafür, dem MCU als Mitglied des X-Men Storm beizutreten. Da das MCU versucht, eine Reihe von Mutanten in seine Heldenliste aufzunehmen, scheint jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine Einführung von Storm zu sein.

In der Jennifer Hudson Show sagte SZA zunächst, dass sie gerne die Silver Surferin spielen würde, aber dann wechselte sie dazu, Storm spielen zu wollen. Konkret möchte sie eine Storm-Ursprungsgeschichte darstellen. "Ich dachte darüber nach, dass Storm eine Entstehungsgeschichte hat, zum Beispiel, dass sie von einem ganz anderen Ort kommt, der wie der Dschungel ist... Ich denke, das wäre so knorrig, wenn ich die Ursprungsgeschichte von Storm sein könnte. Das wäre so cool. Ich würde gerne den Regen bringen", sagte sie.

"Mein Vater, er sammelt Comics in Erstauflage... Ich bin also super mit Marvel und DC aufgewachsen", fügte sie hinzu. Wir müssen abwarten und sehen, ob SZA als Storm ins MCU einsteigen kann. Es ist kein Geheimnis, dass mit der Einführung der Fantastic Four die X-Men nicht weit dahinter sein sollten, und dann werden wir ein ganz neues Superheldenteam haben, aus dem Marvel Spin-off-Filme und Serien herausquetschen kann.

Werbung:

Wer sollte deiner Meinung nach Storm im MCU spielen?