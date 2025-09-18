Die Muppets kehren 2026 für eine neue Sondershow mit Sabrina Carpenter zurück

HQ

Gute Nachricht! The Muppets werden im Jahr 2026 für ein neues besonderes Event zurückkehren, bei dem sich die ikonischen Puppen mit einem der größten Popstars der Welt zusammentun.

Disney hat verraten, dass wir uns nächstes Jahr auf eine Rückkehr von The Muppets Show mit Sabrina Carpenter als Special Guest Star freuen können. Es wird eine brandneue Folge von The Muppets Studio und Point Grey Pictures sein, und verschiedene berühmte Charaktere werden in dem Projekt auftreten.

Uns wird gesagt, dass wir Auftritte von Kermit der Frosch, Miss Piggy, Fozzie Bear, Gonzo und anderen erwarten sollen, die alle im Muppet Theatre für eine Show mit Musik, Comedy und viel, viel Chaos auftreten werden.

Anscheinend wird die Show auch veranstaltet, um den erstaunlichen Meilenstein zu feiern, der nächstes Jahr stattfindet, bei dem The Muppets ihr 50-jähriges Jubiläum feiern wird. Das Premierendatum für dieses Special wurde noch nicht bekannt gegeben, aber wir wissen, dass es am Disney+ debütieren wird.