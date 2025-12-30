Die MotoGP bricht 2025 Zuschauerrekorde, wobei alle bis auf zwei Strecken die Zuschauerzahlen erhöhen

HQ

MotoGP wurde 2025 beliebter denn je, zumindest was Besucher betrifft, die die Strecken besuchen. Das Unternehmen gab Rekordbesucherzahlen bekannt, mit über 3,6 Millionen Fans, die weltweit zu Rennen gingen, ein neuer Allzeithoch. Erst im letzten Jahr überschritten MotoGP-Rennen die Marke von 3 Millionen Zuschauern.

"Diese Saison war außergewöhnlich, mit rekordverdächtigen Zuschauerzahlen und unvergesslichen Rennen. Die Marke von 3,6 Millionen zeigt, wie stark MotoGP weltweit wächst, ohne seine Wurzeln zu verlieren. Valencia war das perfekte Ende", sagte Carmelo Ezpeleta, CEO von Dorna, Besitzer von MotoGP (über Motorsport).

Im Vergleich zum Vorjahr gab es nur zwei Rennen einen Rückgang der Zuschauerzahlen, Silverstone und Spielberg in Großbritannien und Österreich, was auf Sicherheitsgründe in Österreich und schlechtes Wetter in Großbritannien zurückzuführen ist.

Laut offiziellen Daten war das beliebteste Rennen 2025 Le Mans mit 311.797 Zuschauern, gefolgt von Sachsenring, Buriram, Jerez und Brünn. Der Wettbewerb ist auf traditionellen europäischen Strecken wie Mugello oder Misano beliebt, wobei Assen, der als "Kathedrale des Motorradfahrens" bezeichnet wird, in diesem Jahr erstmals 200.000 Zuschauer erreichte. Doch auch die Rennen in Asien verzeichneten einen deutlichen Zuwachs, mit 140.324 Zuschauern in Indonesien und über 90.096 in Japan.

Hast du dieses Jahr MotoGP gesehen?