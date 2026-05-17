Die Morrowind-Freizeit im Skyrim-Mod erreicht einen riesigen neuen Meilenstein

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Die Arbeit an Skywind – dem ehrgeizigen Mod-Projekt, das alle The Elder Scrolls III: Morrowind in The Elder Scrolls V: Skyrim neu erschafft – läuft seit 14 Jahren. Das ist länger, als wir auf GTA VI gewartet haben, länger als die meisten Mitglieder von Gen Alpha leben, und doch nicht so lange, wie wir auf The Elder Scrolls VI gewartet haben. Jetzt, 14 Jahre später, erreichen wir das, was sich wie die letzten Schlüsselphasen der Entwicklung von Skywind anfühlt.

Im Update-Video von 2026, das von den Skywind-Machern veröffentlicht wurde, sehen wir, dass alle Freiwilligen, die hart arbeiten, unglaubliche Leistungen leisten. 10 der 13 Regionen des Spiels sind kartiert und fast fertig, die meisten 2D- und 3D-Teile sind fertig, ebenso wie die Synchronisation und das Drehbuch. Etwa 75 % der für den Mod benötigten Animationsarbeiten sind ebenfalls abgeschlossen.

Das klingt alles äußerst vielversprechend, doch die Entwickler von Skywind wollen uns trotzdem kein Veröffentlichungsdatum nennen. Es gibt noch viel zu tun, und das Team möchte seine ehrenamtlichen Mitarbeiter wahrscheinlich nicht überstürzen, um einen neuen Termin zu planen. Wahrscheinlich sehen wir The Elder Scrolls III: Morrowind neu gemacht, bevor wir in The Elder Scrolls VI überall dort erkunden können, wohin Bethesda uns in The Elder Scrolls VI gehen will.