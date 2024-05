Die Monster Hunter-Serie überschreitet 100 Millionen verkaufte Einheiten

HQ

Zu sagen, dass die Monster Hunter -Serie eine Cashcow für Capcom ist, ist wahrscheinlich ein bisschen untertrieben, da sich das Videospiel-Franchise zu einem der bekanntesten und meistverkauften Franchises des japanischen Unternehmens insgesamt entwickelt hat. Tatsächlich hat sich die Serie im Laufe der Jahre so gut entwickelt, dass sie nun den Meilenstein von 100 Millionen verkauften Einheiten überschritten hat.

Capcom bestätigte genau dies in einer neuen Pressemitteilung, in der es hieß, dass es rechtzeitig zum 20-jährigen Jubiläum des Franchise das Kunststück geschafft hat.

Wie man es angesichts seiner großen Fangemeinde erwarten würde, führt Monster Hunter: World mit einem Viertel der gesamten Serienverkäufe mit über 25 Millionen Einheiten weltweit die Verkaufsgebühr an. Capcom stellt auch fest, dass World es geschafft hat, in den sieben Jahren seit seiner Ankunft mindestens 1 Million Einheiten pro Jahr auszuliefern, was zeigt, dass das Interesse an dem Spiel immer noch besteht.

Es folgt Monster Hunter Rise, das nun den Meilenstein von 15 Millionen verkauften Einheiten überschritten hat und seit seinem Debüt mindestens 2 Millionen Einheiten pro Jahr verkauft hat, wobei 8 Millionen der gesamten Einheiten von Monster Hunter Rise: Sunbreak stammen.

Capcom stellt fest, dass die kommenden Monster Hunter -Projekte, einschließlich des Wilds im nächsten Jahr, dazu beigetragen haben, die Verkäufe auf diesen monumentalen Meilenstein zu treiben.