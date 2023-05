Die monatlich aktiven Nutzer von Activision Blizzard normalisieren sich nach dem großen letzten Quartal 2022 wieder

HQ

Im Rahmen seines Finanzberichts für das 1. Quartal 2023 hat uns Activision Blizzard einen Einblick in die Spielerzahlen seiner jeweiligen Spiele gegeben. Nach einem sehr beeindruckenden letzten Quartal 2022 hat das riesige Spieleunternehmen nun monatlich aktive Nutzerzahlen veröffentlicht, die eher dem entsprechen, was es gewohnt ist.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, zeigt die MAU zwischen dem 1. Januar und dem 31. März, dass Activision-Spiele von 111 Millionen auf 98 Millionen gesunken sind und dass Blizzard Spiele fast in zwei Teile gefaltet wurden, von 45 Millionen auf 27 Millionen. King's Spiele sind tatsächlich von 233 Millionen auf 243 Millionen gestiegen.

In Bezug auf das, was diese Änderung vorangetrieben hat, wird ein Rückgang der Spieler erwartet, da Activision Ende 2022 sowohl Call of Duty: Modern Warfare II als auch Call of Duty: Warzone 2.0 veröffentlichte, während Blizzard Overwatch 2 , wobei diese drei Spiele alle aus dem Tor kamen und massive Spielerzahlen anzogen.