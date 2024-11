Die moderne Handlung von Assassin's Creed "machte es für Neueinsteiger schwierig, sich dem Franchise zu nähern", so Ubisoft

HQ

Einer der Hauptteile eines Assassin's Creed Spiels dreht sich seit langem um das moderne Element, das alles zusammenhalten sollte. Dadurch, dass es eine Person in der Gegenwart gibt, die historische Ereignisse durch den Animus erlebt, sollte es eine Möglichkeit bieten, die verschiedenen Geschichten, die über die Welt und die Zeit verteilt sind, miteinander zu verbinden. Als die Serie jedoch voranschritt und immer mehr Spiele auf den Markt kamen, wurde dieser moderne Erzählstrang viel komplexer und schwieriger im Auge zu behalten, und jetzt ist er etwas, das Ubisoft nur noch lose erforscht.

Auf die Frage, warum das französische Unternehmen zu dieser Entscheidung gekommen ist, erwähnte Marc-Alexis Cote am Freitag auf einer BAFTAAssassin's Creed -Veranstaltung in London gegenüber Eurogamer, dass es zwar als "mutige und innovative Erzählstruktur" konzipiert war, aber am Ende "eine kognitive Belastung war, die es für Neueinsteiger schwierig machte, sich dem Franchise zu nähern".

Vor diesem Hintergrund hat Ubisoft beschlossen: "Unser Ziel ist es, die Geschichte wieder in den Mittelpunkt des Spielerlebnisses zu stellen. Die moderne Erzählung wird dazu dienen, die historische Reise zu verbessern, anstatt sie zu überschatten. Indem wir einen sinnvollen Kontrast zwischen Vergangenheit und Gegenwart schaffen, wollen wir die Balance wiederherstellen, die einst das Markenzeichen der Franchise war."

Wir werden diesen neuen Ansatz zum ersten Mal in Assassin's Creed Shadows zu sehen bekommen, wo uns gesagt wird, dass das Spiel "den Grundstein für diese erzählerische Evolution legen wird, die in den kommenden Jahren wachsen wird".

Glaubst du, dass dies eine gute Idee für die Zukunft von Assassin's Creed ist, oder möchtest du, dass der moderne Erzählstrang weitergeführt wird?