Die Model O 2 Mini Wireless Mouse von Glorious wurde für Gamer mit kleinen Händen entwickelt

Die richtige Gaming-Maus für den Job zu finden, kann mühsam sein, vor allem, wenn man Händigkeit und Handgröße berücksichtigt. Glücklicherweise haben die Leute von Glorious eine Lösung gefunden, die die meisten Kriterien erfüllt und auch immer noch viele der Funktionen und Elemente bietet, die eine Gaming-Maus besser machen als die Konkurrenz.

Es ist als Model O 2 Mini Wireless Mouse bekannt und dies ist ein symmetrisches Gerät, das in erster Linie für Rechtshänder mit kleineren oder mittelgroßen Händen entwickelt wurde. Es verfügt über ein ultraleichtes Gehäuse mit einem Gewicht von nur 57 Gramm, eine duale drahtlose Konnektivität, eine Akkulaufzeit von über 200 Stunden, einen 26K-Sensor und Schalter mit einer Nennleistung von 80 Millionen Klicks.

Unnötig zu erwähnen, dass diese Maus ein bisschen von allem kann, also um zu sehen, ob dies die nächste Ergänzung zu Ihrem Setup ist, sollten Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten ansehen, in der unser eigener Magnus einen Haufen Fakten und Gedanken teilt.