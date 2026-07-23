Die MLS setzt mit einem glücklichen Debüt für Griezmann fort, verbittert gegenüber Lewandowski

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Da nach dem Ende der Weltmeisterschaft am Sonntag fast keine Zeit zum Ausruhen war, wurde der Fußball in Nordamerika mit der Major League Soccer wieder aufgenommen. Tatsächlich wurde nach dem Ende der Saison am 25. Mai am Freitag, den 17. Juli, mit mehreren Spielen wieder aufgenommen.

Inter Miami spielte am 25. Mai zum letzten Mal, ein 6:4-Sieg gegen Philadelphia mit einem Hattrick von Luis Suárez; zwei Monate später, am Mittwoch, dem 22. Juli, feierten die Titelverteidiger einen weiteren Sieg, einen 3:2-Sieg gegen Chicago Fire, mit einem Doppelpack von Luis Suárez und einem weiteren von Preston Plambeck, jedoch ohne Leo Messi und Rodrigo de Paul im Team, der für dieses und ein weiteres Spiel nach dem Finale eine Pause einlegte.

Ein Sieg... trotz dieses gravierenden Fehlers, der Chicago früh in Führung brachte...

Das Spiel war das Debüt von Robert Lewandowski bei Chicago Fire, doch leider erzielte er kein Tor und sein Team verlor. Laut EFE schien er sich nicht an das schnellere, chaotischere Tempo der MLS angepasst zu fühlen und verlangte mehrere wütende Gesten an seine Teamkollegen, um Ruhe und kurze Pässe statt lange Pässe zu fordern. Nach einer Stunde wurde er ersetzt.

Der polnische Spieler spielte nicht bei der Weltmeisterschaft, da Polen sich nicht qualifizierte, sodass er eine Pause hatte, da LaLiga endete, Barcelona verließ und die MLS wieder aufgenommen wurde. Sein Debüt vor den lokalen Fans in Chicago findet am 1. August statt, und er hat nächsten Samstag ein weiteres Spiel in New York.

Umgekehrt gab Antoine Griezmann sein Debüt für Orlando City gegen San José Earthquakes. Obwohl er bereits in einem Freundschaftsspiel gegen Orlando getroffen hatte, war das Spiel am Mittwoch sein erstes MLS-Tor, Teil einer 0:4-Klatsche im PayPal Park.