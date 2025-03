Die MLB-Saison beginnt nächste Woche mit einer besonderen Reise nach Japan für MVP Shohei Ohtani

HQ

Einen Monat nach dem Super Bowl und mit dem Ende der regulären NBA-Saison wird eine weitere große Sportliga die amerikanischen Haushalte erreichen: die Major League Baseball. Nur noch eine Woche entfernt ist der Start der regulären Saison, der auf der anderen Seite der Welt stattfinden wird: Japan.

Baseball ist eine der beliebtesten Sportarten Japans, daher ist es nicht ungewöhnlich, dass die MLB die Tokyo Series organisiert und die Saisoneröffnungen in Japan plant. Im Jahr 2025 beginnt die MLB am 18. und 19. März im Tokyo Dome mit zwei Spielen zwischen den Los Angeles Dodgers - dem Sieger des Vorjahres - und den Chicago Cubs. Dodgers ist der Ort, an dem der beliebte japanische Spieler Shohei Ohtani, MVP im Jahr 2024 und einer der bestbezahlten Sportler der Welt, spielt. Mindestens drei weitere japanische Spieler könnten nächste Woche im Kader für die Spiele in Tokio stehen: Rechtshänder Yoshinobu Yamamoto für die Dodgers sowie Linkshänder Shota Imanaga und Outfielder Seiya Suzuki für die Cubs.

Dies ist das sechste Mal, dass MLB-Eröffnungsspiele in Japan ausgetragen werden, das erste Mal vor 25 Jahren. Die amerikanische Baseball-Liga hat mehr als 200 internationale Spiele in 11 Ländern organisiert, darunter Großbritannien, Kuba oder Puerto Rico. In diesem Jahr reist die MLB vom 24. bis 25. März auch nach Monterrey in Mexiko.

Nach diesen internationalen Spielen findet der traditionelle Eröffnungstag mit 14 Partien an einem Tag frühestens am 27. März statt (er begann früher im April). Die reguläre Saison dauert bis zum 28. September 2025.