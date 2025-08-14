Die Mitglieder der Arkane Studios nennen Microsoft "Komplizen des Völkermords", fordern Stopp der israelischen Unterstützung und schließen sich der Boykottbewegung anMarvel's Blade

HQ

Beschäftigte, die der Gewerkschaft Le Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo (STJV) bei den Arkane Studios in Lyon, Frankreich, angehören (angesichts der Tatsache, dass die Schwesterfirma Arkane Studios Austin im vergangenen Jahr von Microsoft zerschlagen wurde), haben sich den Boykottaufrufen gegen ihre eigene Muttergesellschaft angeschlossen. In einem offenen Brief forderten die Mitglieder Microsoft auf, jegliche Unterstützung für Israel inmitten des Gaza-Konflikts einzustellen und sich der BDS-Bewegung (Boycott, Divestment, Sanctions) und der Kampagne "No Azure for Apartheid" anzuschließen.

Der Brief fordert Microsoft auf, alle Verbindungen zum israelischen Militär abzubrechen, diese Verbindungen öffentlich offenzulegen, eine unabhängige Prüfung seiner Technologien und Verträge durchzuführen und sich für einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza einzusetzen und gleichzeitig pro-palästinensische Äußerungen zu schützen.

Der STJV äußert weitere Bedenken hinsichtlich der Unternehmenswerte und der Arbeitsplatzsicherheit und wirft Microsoft vor, seine Menschenrechtsverpflichtungen nicht eingehalten zu haben, warnt davor, dass eine vermeintliche Komplizenschaft den Ruf und den Verkauf von Xbox-Spielen schädigen könnte, und behauptet, dass dies letztlich die Arbeitsplätze der Mitarbeiter gefährden könnte.

"Am 10. April 2025 kündigte BDS eine neue Boykottkampagne an, die auf die Xbox-Gaming-Produkte abzielt, sowohl auf Hardware als auch auf Software. Sie haben sich dafür entschieden, um Licht darauf zu werfen, wie das israelische Militär Microsoft-Dienste genutzt hat, um seinen völkermörderischen Angriff auf die Palästinenser zu unterstützen, wie von der Associated Press enthüllt wurde.

Laut GI.biz kam Microsofts eigene interne Überprüfung, die im vergangenen Mai durchgeführt wurde, zu dem Schluss, dass es "bisher keine Beweise" dafür gibt, dass Azure und KI im anhaltenden Gaza-Konflikt "verwendet wurden, um Menschen ins Visier zu nehmen oder ihnen zu schaden".

Arkane Studios entwickelt derzeit das neue Marvel's Blade Spiel, was nicht so bald zu erwarten ist.