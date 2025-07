Die mit Stars besetzte The Morning Show kehrt im September zurück

Wir haben eine Weile darauf gewartet, das nächste Kapitel der The Morning Show -Serie von Apple TV+ zu sehen, aber hoffentlich liegt das daran, dass es ein absoluter Knaller wird. Der Teaser-Trailer für Staffel 4 scheint definitiv eine neue Reihe von Episoden anzukündigen, die die Fans in Atem halten werden, denn der Name des Spiels scheint Vertrauen zu sein und auf wen man sein Vertrauen setzen kann, jetzt, da jeder im Nachrichtenteam zusätzliche Aufgaben zu übernehmen hat.

Mit einer absolut gestapelten Besetzung, die von Jennifer Aniston und Reese Witherspoon angeführt wird, können wir auch erwarten, die folgenden Personen in dieser nächsten Episodenrunde zu sehen; Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook und Jon Hamm.

Was die Handlung und was uns erwartet, betrifft, so wird uns gesagt: "Staffel 4 von The Morning Show startet im Frühjahr 2024, fast zwei Jahre nach den Ereignissen von Staffel 3. Nach Abschluss der Fusion von UBA und NBN muss sich die Redaktion mit der neu gewonnenen Verantwortung, verborgenen Motiven und der schwer fassbaren Natur der Wahrheit in einem polarisierten Amerika auseinandersetzen. Wem können Sie in einer Welt voller Deepfakes, Verschwörungstheorien und Vertuschungen durch Unternehmen vertrauen? Und wie kann man wissen, was tatsächlich real ist?"

The Morning Show wird am 17. September zurückkehren, und ihr könnt euch den neuen Trailer unten ansehen.