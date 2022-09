Die Minispiele im Goat Simulator 3 können überall auf der Karte gespielt werden

HQ

Fußgänger mit dem Kopf zu stoßen oder Dinge in die Luft zu jagen, ist immer unterhaltsam, aber manchmal wünscht man sich sogar ein bisschen mehr Abwechslung. Im kommenden Goat Simulator 3 kommt dies in Form von sieben Minispielen. Es überrascht nicht, dass diese Spiele ziemlich verrückt sind und an Parodie grenzen, wie Hoofball, der wie Rocket League auf Hufen spielt, und Headsplat, der ein oder zwei Pinsel von Splatoon geliehen zu haben scheint.

Aber was die Minispiele wirklich von ihren Inspirationsquellen unterscheidet, ist, dass sie überall auf der riesigen Karte gespielt werden können. Dies führt zu einigen unvorhersehbaren Erfahrungen, verriet uns Santiago Ferrero, Creative Director bei Coffee Stain North, während der Gamescom:

"Minispiele sind das neue Feature in den Multiplayer-Sitzungen. Wir haben sieben verschiedene. Sie sind so etwas wie diese PvP, wirklich kurze, lustige Minispiele wie The Floor is Lava und Hoofball, was im Grunde Fußball ist. Diese können überall auf der Welt gespielt werden. Wo auch immer Sie sich entscheiden, sie können gestartet werden, also erzeugt dies diese seltsame Dynamik an einem verrückten Ort, der wirklich seltsam ist, und Autos laufen in Sie hinein, oder [Sie könnten irgendwo auf einem Feld spielen], und es funktioniert perfekt. Also lassen wir die Spieler entscheiden, wie verrückt sie die Minispiele spielen wollen."

Wenn Minispiele nicht Ihre Tasse Tee sind, hat Coffee Stain North auch einen Story-Modus enthalten, der sich allmählich entfaltet, wenn Sie und Ihre Freunde Aufgaben erledigen.

"Es sind im Grunde Ziegen, die eine geheime Ziegengesellschaft gründen. Die Ziegentürme sind der Eingang zum versteckten Thronsaal. Und in diesem Ziegenturm gibt es ein Tor, das alle angekettet ist. Und je mehr man Dinge in der Welt findet und tut, desto mehr von dieser Kette wird entfernt, bis man die Tür öffnet und es das Ende gibt", erklärt Santiago Ferrero.

Goat Simulator 3 erscheint am 17. November für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X. Sie können unser vollständiges Interview mit Santiago Ferrero unten sehen.