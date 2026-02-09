Die Minions beschwören Baby Cthulthu in Minions & Monsters

2026 wird ein großes Jahr für den animierten Produktionsriesen Illumination, der in ein paar Monaten die Fortsetzung des Super Mario Bros. Movie, bekannt als The Super Mario Galaxy Movie, präsentieren wird und sich dann nicht mehr auf den Lorbeeren ausruhen wird, denn ein paar Monate später kehren sie mit dem nächsten Kapitel der Minions-Reihe zurück.

Ja, schon am 1. Juli wird der reizende Film Minions & Monsters in Kinos auf der ganzen Welt erscheinen, und es handelt sich um einen Film, in dem die niedlichen und chaotischen gelben Leute beschließen, einen Hollywood-Film zu drehen. Aber es gibt einen Haken: Ihr großer Film braucht ein Monster, einen furchteinflößenden Bösewicht als Antagonisten, und das führt die Gruppe auf ihre nächste große Quest, während sie die Welt bereisen und mythische Monster suchen – alles mit Hilfe von Cthulhu, den sie aus dem Abgrund beschworen haben, nur um von seinem kindlichen Aussehen überrascht zu werden...

Die Handlungsprämisse dieses unterhaltsamen und urkomischen Films wird folgendermaßen erklärt: "Das ist die ausgelassene, lächerliche und völlig wahre Geschichte, wie die Minions Hollywood eroberten, Filmstars wurden, alles verloren, Monster auf die Welt losließen und sich dann zusammenschlossen, um den Planeten vor dem Chaos zu retten, das sie gerade angerichtet hatten."

Minions & Monsters wird von Pierre Coffin inszeniert, während Coffin mit Brian Lynch als Drehbuchautoren zusammenarbeitet, mit Illumination-Chef Chris Meledandri und Bill Ryan als Produzenten. Da die Premiere immer näher rückt, sehen Sie sich unten den Trailer zu Minions & Monsters an.