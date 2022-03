Die Mikrotransaktionen von Gran Turismo 7 sind ziemlich teuer

HQ

Nach dem offiziellen Start von Gran Turismo 7 hat Polyphony Digital ihrem neuen Rennspiel Mikrotransaktionen hinzugefügt. Spieler können sich die In-Game-Währung Credits kaufen, mit der man wiederum neue Autos freischaltet. Während wir das Spiel für unseren Test vor der offiziellen Markteinführung gespielt haben, stand der Echtgeld-Shop noch nicht zur Verfügung, doch inzwischen kennen wir die Preise - und die sind in der Tat ziemlich teuer. 2 Millionen Credits kosten umgerechnet ca. 20 Euro und die Luxussportwagen beginnen bei 3 Millionen Credits.

Man kann die meisten Autos in GT7 freischalten, indem man ausschließlich die Spielwährung dafür ausgibt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die „legendären Autos" bei diesen Umrechnungskursen für rund 200 Euro verkauft werden. Schon in Gran Turismo Sport musste man sich vor Mikrotransaktionen in Acht nehmen, allerdings wurden die Autos im letzten Ableger der GT-Reihe direkt und zu deutlich reduzierten Preisen verkauft.

Quelle: VGC.