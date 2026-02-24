Die Mexican Open starten trotz einer Welle der Gewalt wie gewohnt und haben bereits einige Überraschungen hervorgebracht
Alex de Miñaur und Cameron Norrie sind in der ersten Runde in Acapulco ausgeschieden.
Trotz der brutalen Gewaltwelle in Mexiko seit der Ermordung des Drogenkartells "El Mencho" begann die Mexican Open sowohl in Acapulco, im mexikanischen Bundesstaat Guerrero, wo das ATP-500-Turnier stattfindet, ohne Anklagepunkte und wurde wie gewohnt in Mérida, Yucatán, fortgesetzt, wo seit letztem Wochenende das WTA-500-Turnier stattfindet.
Im Herrenwettbewerb in Acapulco, angeführt von Weltranglisten-4 Alexander Zveregegen ihn, gab es bereits große Schlagzeilen, denn der Zweitplatzierte und Weltranglisten-6-Spieler Alex de Miñaur, der die Mexican Open 2023 und 2024 zweimal gewann, wurde in der Runde der letzten 32 von Patrick Kypson ausgeschieden.
Cameron Norrie, Weltranglisten-27. und siebtbester Spieler des Wettbewerbs, wurde vom Wildcard-Teilnehmer Rafael Jódar besiegt, wodurch der Spanier die Top 100 erreichte (nach diesem Sieg ist er Weltranglisten-101).
Zverev, Fabio Cobolli, Frances Tiafoe oder Grigor Dimitrov werden später heute ihr Debüt geben (früher Mittwochmorgen in europäischer Zeit). Das Finale findet am Samstag, den 28. Februar statt; im letzten Jahr besiegte Tomas Machac Alejandro Davidovich Fokina.