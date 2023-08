HQ

Eine der klassischeren Spieleserien, Metal Gear, feiert in diesem Jahr ihr 36-jähriges Bestehen auf dem Markt. In dieser Zeit wurden 60 Millionen Exemplare der Spiele der Serie verkauft oder heruntergeladen. Konami hat in letzter Zeit einige Versuche unternommen, Metal Gear wiederzubeleben, darunter eine Sammlung der ersten drei Spiele, die im Oktober erscheinen, und die Ankündigung von Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.