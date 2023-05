Die Metal Gear Solid-Sammlung enthält auch die beiden ersten Spiele

HQ

Konami hat uns nicht gerade in Informationen ertränkt, als Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 gestern Abend im PlayStation Showcase enthüllt wurde, so dass die Fans mit einigen Fragen zurückgelassen wurden. Zwei der größten Fragen wurden nun beantwortet.

Das japanische Unternehmen bestätigt in einer Pressemitteilung, dass Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 nicht nur die Metal Gear Solid HD Collection-Versionen von Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater enthalten wird, sondern auch Metal Gear und Metal Gear: Solid Snake. Uns wurde auch gesagt, dass alle Spiele "minimale Änderungen an urheberrechtlich geschützten Inhalten" haben, obwohl diese Szenen der Grund dafür waren, dass Sons of Liberty und Snake Eater im Jahr 2021 aus den digitalen Stores entfernt wurden.