The Batman: Part II war einer von vielen Filmen, die letztes Jahr von den Hollywood-Streiks betroffen waren und um ein ganzes Jahr verschoben wurden. Er wird erst im Herbst 2026 Premiere haben, also in etwas mehr als zwei Jahren.

Aber anscheinend wird das Drehbuch fertig, und die Crew ist bereit, nächstes Jahr mit den Dreharbeiten zu beginnen, und Co-Autor Mattson Tomlin scheint viel Vertrauen in den Film zu haben. In einem Screenrant-Interview erklärt er:

"Nächstes Jahr wird gedreht. Wir bereiten uns vor, und ich würde sagen, dass die Messlatte einfach nicht höher liegen könnte. Es ist die Fortsetzung des ersten. Aber auch Matt [Reeves] ist wie kein anderer.

In den fünf Jahren, in denen ich so eng mit ihm zusammenarbeite, habe ich versucht, so viel wie möglich von ihm aufzunehmen, und ich bin so dankbar für die Zeit, die ich mit ihm verbringen darf, denn er ist ein wahrer Künstler, der in einer Welt operiert, in der Kunst manchmal nicht gedeihen kann. Und er versucht, etwas zu schaffen, das wirklich wichtig ist."

Und dabei bleibt er nicht bei den Lobeshymnen, sondern rundet auf eine Art und Weise ab, die fast an die eigentümliche Ausdrucksweise von Präsident Donald Trump erinnert:

"In der Lage zu sein, einfach dabei zu sein und Teil dieses Prozesses zu sein, ist ziemlich unglaublich, ziemlich großartig. Ich bin aufgeregt für den Film."

Glaubst du, dass Tomlin das bestätigen kann und dass The Batman: Part II etwas wirklich Spektakuläres wird?