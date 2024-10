Die Menüs von Metaphor: ReFantazio sind schön, aber sie haben ihren Preis

HQ

Nur wenige machen es besser als Atlus, wenn es um das UI-Design geht, und obwohl die Menüs von Metaphor: ReFantazio nur einen kleinen Teil des allgemeinen Charmes ausmachen (schau dir unseren Testbericht hier an, wenn du wissen willst, was wir sonst noch an dem Spiel geliebt haben), haben sie ziemlich viel Ärger verursacht.

Im Gespräch mit The Verge erklärte Game Director Katsura Hashino, warum das Menüdesign einfach nervig ist. "Im Allgemeinen ist die Art und Weise, wie die meisten Spieleentwickler die Benutzeroberfläche erstellen, sehr einfach. Das ist es, was wir auch versuchen - wir versuchen, die Dinge einfach, praktisch und benutzerfreundlich zu halten. Aber vielleicht ist der Grund, warum wir beides [Funktionalität und Schönheit] erreicht haben, dass wir einzigartige Designs haben, die wir für jedes einzelne Menü erstellen", begann er.

"Das ist wirklich ärgerlich. Wir haben auch separate Programme, die für jeden von ihnen laufen. Egal, ob es sich um das Shop-Menü oder das Hauptmenü handelt, wenn Sie sie öffnen, läuft ein ganz separates Programm und ein separates Design, das in die Erstellung einfließt. Das nimmt viel Zeit in Anspruch."

Die investierte Zeit scheint sich auszuzahlen, denn Metaphor: ReFantazio begeistert Kritiker weltweit. Obwohl die Menüs nicht der einzige Erfolgsfaktor sind, ist es doch eine besondere Stärke von Atlus, alles visuell ansprechend zu gestalten.