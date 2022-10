Die Menschheit wird nicht wie geplant im November auf die Konsolen kommen

HQ

Sega und Amplitude Studio haben angekündigt, dass Konsolenspieler noch eine Weile warten müssen, bevor sie Humankind auf Xbox und PlayStation spielen können. Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, wird uns mitgeteilt, dass die Ausgaben ihr ursprünglich geplantes Veröffentlichungsdatum am 4. November 2022 verpassen und stattdessen zu einem unbestimmten Datum in der Zukunft kommen werden, da sie "bis auf Weiteres verschoben" wurden.

Es wurde hinzugefügt, dass jeder, der eine Konsolenedition an einer digitalen Storefront im Voraus gekauft hat, nach Möglichkeit Rückerstattungen erhält.

"Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, können aber sicher sein, dass SEGA Europe, Amplitude Studios und Aspyr hart daran arbeiten, den Konsolenspielern das bestmögliche HUMANKIND-Erlebnis zu bieten. Wir können im Moment keinen Zeitrahmen für ein neues Veröffentlichungsdatum angeben, aber sobald wir dazu in der Lage sind, werden wir es alle wissen lassen und der Community für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Verständnis danken."

PC-Spieler können sich immer noch auf die erste große Erweiterung des Spiels, Together We Rule, freuen, die wie geplant am 9. November erscheint.