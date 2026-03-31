Die Menschen kehren DIESEN MITTWOCH zum ersten Mal seit über 50 Jahren zum Mond zurück

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Zum ersten Mal seit 1972 fliegen Menschen zum Mond.

Am Mittwoch, dem 1. April, werden vier Astronauten (drei Amerikaner, ein Kanadier) sich in die Orion-Kapsel der NASA auf der hoch aufragenden Space Launch System-Rakete am Cape Canaveral, Florida, anschnallen und eine zehntägige Reise beginnen, die sie (buchstäblich) weiter von der Erde entfernt bringen wird als jeder Mensch je gereist ist. Sie werden nicht landen. Noch nicht. Aber sie werden um den Mond schwingen und zurückkehren – ein entscheidender Testflug, der den Beginn von etwas viel Größerem markiert. Die Mission heißt Artemis II.

Artemis-Programm // Shutterstock

Das letzte Mal, dass Menschen auf Mondboden standen, war im Dezember 1972, als die Apollo-17-Astronauten Eugene Cernan und Harrison Schmitt das Taurus-Littrow-Tal durchquerten. Seitdem ist der Mond ausschließlich Roboterdomäne.

Artemis II wird das nicht sofort ändern. Wie gesagt, es ist keine Landung geplant. Es ist jedoch der erste bemannte Test im umfassenderen Artemis-Programm der NASA, einem Flaggschiffprojekt, das seit 2012 schätzungsweise 93 Milliarden Dollar gekostet hat und darauf abzielt, Astronauten bis 2028 wieder auf die Mondoberfläche zu bringen, diesmal am rauen und wissenschaftlich reichhaltigen Südpol.

Die Mission ist auch eine strategische Aussage. China hat ruhige, aber stetige Fortschritte auf dem Weg zu seiner eigenen bemannten Mondlandung gemacht, mit dem Ziel 2030. Die USA, das einzige Land, das jemals Menschen auf eine andere Welt gebracht hat, sind entschlossen, dieses Land nicht abzugeben.