Die Menschen in Europa lieben Tekken wirklich

HQ

Es war schon immer bekannt, dass Tekken in Europa sehr beliebt ist, aber selbst mit diesem Gedanken im Hinterkopf waren wir nicht darauf vorbereitet, wie groß die Serie in unserem Teil der Welt ist, da sich herausstellte, dass die Mehrheit der Tekken-Spieler der Welt hier lebt.

In einem kürzlichen Interview der Academy of Interactive Arts & Sciences mit Tekken-Legende und langjährigem Produzenten Katsuhiro Harada verriet er, dass Europa tatsächlich 51% aller verkauften Tekken-Spiele seit dem ersten Teil ausmacht. Er sagt auch, dass die Serie über 55 Millionen Exemplare verkauft hat, was bedeutet, dass über 28 Millionen Exemplare an unseren Küsten verkauft wurden. Es sollte jedoch beachtet werden, dass das Interview vor der Veröffentlichung von Tekken 8 stattfand, so dass die Zahlen dies nicht widerspiegeln (die tatsächliche Anzahl der verkauften Spiele liegt heute wahrscheinlich bei etwa 58 Millionen Exemplaren).

Die USA sind mit 30 % aller verkauften Spiele der mit Abstand zweitgrößte Tekken-Markt. Das bedeutet natürlich, dass nur noch 19 % übrig sind, die für den Rest der Welt übrig sind, wobei Japan wahrscheinlich ein ziemlich bedeutender Teil ist - obwohl wir vermuten, dass viele japanische Tekken-Spieler früher in den Spielhallen gespielt haben, anstatt die Spiele für sich selbst zu kaufen.