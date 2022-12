Die meistverkaufte Konsole des Rennens 2022 in Großbritannien ist derzeit unglaublich eng

HQ

Es sieht so aus, als müssten wir bis Dezember warten, um herauszufinden, was die meistverkaufte Spielkonsole in Großbritannien für 2022 war. Christopher Dring von Gamesindustry.biz hat in einem Tweet berichtet, dass nur 20.000 Einheiten die drei Hauptplattformen trennen, darunter PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch.

"Welche Konsole 2022 in Großbritannien die Nase vorn hat, wird bis Dezember ankommen. Derzeit führt PS5, aber nur 20.000 Einheiten trennen die 3 Hauptplattformen. Ich konnte es nicht nennen."

Es gibt keine direkte Erwähnung der aktuellen Rangliste, außer dass PS5 der aktuelle Marktführer ist, aber da sich die Weihnachtszeit weiter abzeichnet, erwarten Sie, dass dieses Rennen immer näher kommt, wenn wir ein weiteres Kalenderjahr abschließen.

Welche Plattform wird sich Ihrer Meinung nach durchsetzen?