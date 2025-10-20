Die meistgesuchte Schauspielerin von Pornhub verrät ihren heimlichen Schwarm: David Attenborough

HQ

Angela White, einer der größten Namen der Erotikbranche, hat ein Geständnis geteilt, das selbst ihre treuesten Fans überraschen könnte: Sie ist in keinen Geringeren als Sir David Attenborough verknallt.

Der australische Star, der regelmäßig die Pornhub-Charts als meistgesuchte Schauspielerin anführt, ist seit ihrem 18. Lebensjahr in der Branche. Im Laufe der Jahre hat sie ihre Karriere auf die Regie und die Leitung ihrer eigenen Produktionsfirma ausgeweitet.

Jetzt, mit 40 Jahren, kann man mit Sicherheit sagen, dass sie schon viele Jungs gesehen und mit ihnen gearbeitet hat. Und doch offenbarte White trotz ihrer jahrzehntelangen Erfahrung eine Promi-Schwärmerei, die weit vom üblichen Hollywood- oder Popkultur-Typ entfernt ist.

Während eines Auftritts bei Triple M Breakfast in Australien wurde White gefragt, von welchem Promi sie am liebsten ein personalisiertes Cameo-Video hätte. Ohne zu zögern antwortete sie: "Ich bin besessen von David Attenborough."

David Attenborough // Shutterstock

Aber White blieb nicht bei der Bewunderung aus der Ferne stehen. Der 40-jährige Pornostar äußerte eine Fantasie über den legendären Sender. "Ich würde mich freuen, wenn er eine meiner Pornoszenen erzählen würde", sagte sie und scherzte darüber, dass sie eine Szene speziell für ihn kreiert hat, um die Erzählung zu liefern.

"Ich drehte eine Szene nur für ihn. Eine Art verrückter Gangbang oder so. Wenn er bereit wäre, würde ich Anfragen von ihm annehmen. Alles, was er von mir wollte", fügte White hinzu und merkte auch an, dass sie wahrscheinlich einen "Herzinfarkt" bekommen würde, wenn sie nur eine Anerkennung erhalte.

Angela White betonte ihre Bewunderung für die 99-jährige Naturforscherin. "Ich denke, er ist so eine Legende, und ich liebe alle seine Dokumentarfilme. Wenn ich einen Cameo-Auftritt von David Attenborough bekäme, wäre das für mich der Höhepunkt meines Lebens."

Während die Idee für manche unverschämt erscheinen mag, zeigt sie eine leichtere, humorvollere Seite von Promi-Schwärmen, selbst für diejenigen in der Erotikbranche. Ob Attenborough an Bord ist oder nicht, bleibt abzuwarten, aber für White ist die Bewunderung klar.