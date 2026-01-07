Die meistgespielten Spiele auf PlayStation und Xbox im Jahr 2025 waren exakt identisch mit denen von 2024

HQ

Wenn Sie einen Beweis dafür brauchen, dass es heutzutage ein Risiko gibt, neue Live-Service-Spiele zu machen, die darauf abzielen, Spieler von etablierten Giganten abzuwerben, sollten die neuesten Informationen des Analysten Mat Piscatella dies belegen.

Piscatella hat sich an Bluesky gewandt, um eine Reihe von Informationen über das Spielerverhalten in den Vereinigten Staaten sowohl auf PlayStation als auch auf Xbox im Jahr 2025 zu teilen. Das Wichtigste ist, dass sich im letzten Kalenderjahr und im Jahr 2024 kaum etwas verändert hat.

Für PlayStation waren die meistgespielten Spiele im Jahr 2025 eine direkte Replikation (ebenfalls in der Reihenfolge) der Liste von 2024, mit Fortnite oben und gefolgt von Call of Duty, Grand Theft Auto V, Roblox und dann Minecraft.

Auf der Xbox gibt es kleine Änderungen in der Reihenfolge, aber die Spiele sind gleich... Für 2025 führt Fortnite dieses Diagramm an, gefolgt von Call of Duty, Grand Theft Auto V, Minecraft und Roblox. Wie sich das 2024 unterschied: Call of Duty war das beste Spiel des Jahres und schnitt auch Minecraft besser ab Grand Theft Auto V.

Wie Piscatella so direkt sagt: "Die Dinge sind ein bisschen... etabliert... ganz oben."

Hast du einem dieser Spiele geholfen, seine Platzierungen auf den meistgespielten Listen zu behalten?