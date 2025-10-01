Die Meisterschaftstarnungen für Call of Duty: Black Ops 7 wurden enthüllt

HQ

Hast du deinen Camo-Grind auf Call of Duty: Black Ops 6 schon abgeschlossen? Nein? Nun, ihr solltet besser bald fertig werden, denn Black Ops 7 ist am Horizont und es wird eine weitere Bootsladung Tarnungen zu verdienen geben.

Als Teil von Call of Duty Next hat Activision gerade die Liste der Mastery Camos enthüllt, die für das Spiel angeboten werden, wobei jeder der vier Spielmodi vier Optionen zum Jagen enthält.

Für Co-op Campaign werden die vier Designs als Molten Gold, Moonstone, Chroma Flux und Genesis betrachtet.

Für Multiplayer können wir uns auf Shattered Gold, Arclight, Tempest und Singularity freuen.

Für Zombies sind die Optionen Golden Dragon, Bloodstone, Doomsteel und Infestation.

Und für Warzone gibt es Golden Damascus, Starglass, Absolute Zero und Apocalypse.

Welches der Designs ist dein Favorit?