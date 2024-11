Die Meisterschaftsserie 2025 Fortnite beginnt in der letzten Januarwoche

HQ

Epic Games hat eine Reihe von Details und Informationen in Bezug auf die 2025 Fortnite Championship Series bestätigt. Die große Wettkampfszene wird in der letzten Januarwoche offiziell zurückkehren und wieder beginnen, und das gesamte Jahr wird durch Geldpreise im Gesamtwert von 8 Millionen US-Dollar unterstützt.

Was das Format betrifft, so wurde uns mitgeteilt, dass das Verfahren im Einklang mit der Einführung von Chapter 6 beginnen wird und dass das nordamerikanische Turnier ein Zwei-Regionen-Split-Format verwenden wird. In Bezug auf jedes Event-Format erstreckt sich dies über eine Play-in-Phase, bevor eine Gruppenphase und dann eine Phase der letzten Chance und dann ein großes Finale stattfindet, in dem der Preispool verteilt wird.

Auch die Termine für die Großveranstaltungen in der kommenden Saison stehen weitestgehend fest. Die erste Major läuft zwischen dem 29. Januar und dem 16. Februar, die zweite zwischen dem 9. April und dem 27. April und die dritte zwischen dem 16. Juli und dem 3. August. Informationen über die Global Championship nach all dem werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Ansonsten hat Epic auch ein neues Nahkampfwerkzeug enthüllt, das dieses Jahr an die Besten der Besten vergeben wird. Ersetzt wird das Axe of Champions durch das Blade of Champions, und die ersten beiden, die das Item führen, sind "Peterbot" und "Pollo" für ihr Ergebnis im letzten großen Turnier. Das Eigentum an der Klinge geht auf denjenigen über, der das nächste große Turnier gewinnt.