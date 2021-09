Die meisten Steam-Spieler empfehlen No Man's Sky inzwischen in den Nutzerbewertungen

Dass No Man's Sky schrecklich gescheitert ist, ist weitbekannt und gut dokumentiert. Die vielen Updates, die Entwickler Hello Games den enttäuschen Spielern im Nachhinein...

Hello Games hat uns heute Version 3.3 von No Man's Sky vorgestellt, das die Community näher zusammenbringen soll. Die Briten führen einen sogenannten...

Aliens zähmen und züchten nun auch in No Man's Sky möglich

am 17. Februar 2021 um 18:26 NEWS. Von Stefan Briesenick

In No Man's Sky könnt ihr euch ab sofort mit Alien-Kreaturen anfreunden. Hello Games hat am Nachmittag das Update 3.2 für das Open-World-Weltraumspiel veröffentlicht und...