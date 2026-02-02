Die Meilensteine, die die heutigen Videospiele geprägt haben (Teil 2)

HQ

Der erste Teil dieser Artikelserie ist hier zu finden. Jetzt ist es an der Zeit, die letzten Konsolenmeilensteine anzugehen, die die heutigen Videospiele geprägt haben.

Es besteht kein Zweifel, dass Apple mehr Einfluss auf heutige Smartphones hatte als jedes andere Unternehmen. Es besteht auch kein Zweifel, dass Apple nicht der erste war, der Smartphones eingeführt hat. Lange bevor das Konzept überhaupt erfunden wurde, gab es Smartphones, und bevor Apple sein Mobiltelefon auf den Markt brachte, hatte ich ein HTC TyTn II. Es war ein absolut erstklassiges Mobiltelefon mit großartiger Leistung, einer echten Schiebetastatur, integriertem GPS, Windows-Unterstützung und so weiter.

Aber... Es war schwieriger zu bedienen mit kleinen, überladenen Symbolen, und der Bildschirm erforderte den Einsatz eines Stifts. Nicht falsch verstehen, ich habe meinen HTC TyTn II wirklich geliebt, aber es war nicht der, der den Weg nach vorne geebnet hat; diese Ehre gebührt dem iPhone. Es geht nicht darum, der Erste zu sein, sondern darum, es am besten zu machen, und mit diesem Gedanken habe ich nun diesen Artikel geschrieben, nämlich um von den Meilensteinen zu berichten, die zu den heutigen Spielkonsolen geführt haben. Ohne diese würde die Spielewelt heute völlig anders aussehen – zum Guten oder zum Schlechten.

Erster richtiger Online-Dienst

(Dreamcast, 1999)Wir haben den vorherigen Artikel mit Dreamcast abgeschlossen und werden diesen auf dieselbe Weise mit einem dritten Punkt beginnen. Dieses war jedoch nicht so offensichtlich. Schließlich gab es Online-Dienste schon vor Dreamcast, und der bekannteste ist zweifellos Xbox Live. Aber... es lässt sich nicht leugnen, dass SegaNet tatsächlich das meiste von dem hatte, was Xbox Live zu bieten hatte, mit Lobbys, Webbrowsern, MMO-Spielen, Chat, DLC, Kontosystemen und so weiter. Was auch immer Microsoft sagt, vieles davon wurde direkt von dem übernommen, was Sega bereits geschaffen hatte. Es ist fast ein gemeinsamer Sieg, aber der große Sieg aus Game Pass hat seinen eigenen Punkt etwas weiter hinten auf der Liste.

Eingebaute Festplatte

(Xbox, 2001)Man vergisst leicht, dass Microsofts Einstieg in den Konsolenmarkt tatsächlich ziemlich revolutionär war. Die eingebaute Festplatte ist ein Beispiel dafür, was bedeutete, dass wir keine Speicherkarten mehr mischen mussten und kaputte Spiele reparieren konnten. Das war ein großer Fortschritt, und seitdem ist eingebauter Speicher für Konsolen selbstverständlich.

Sprachchat

(Xbox Live, 2002)Ich habe Xbox Live den Gewinn aus der Einführung des Online-Dienstes entzogen, aber das wird natürlich ein Gewinn für den Sprachchat sein. Früher erfolgte die Kommunikation beim Spielen hauptsächlich über geschriebenen Text, sogar auf dem PC. Dies wurde von Microsoft endgültig geändert, das es zum Standard machte, und Nintendo wurde lange kritisiert, es nicht übernommen zu haben.

Drahtloser Handheld-Controller

(Xbox 360, 2005)Der Wave Bird für den GameCube war der erste gut funktionierende offizielle drahtlose Controller. Allerdings war ein Dongle und eine manuelle Kanaleinstellung erforderlich, um Signalstörungen zu verhindern. Mit der Xbox 360 war das Vergangenheit. Der Controller kommunizierte automatisch mit der Konsole, und das Frontpanel zeigte an, ob man Spieler eins, zwei, drei oder vier war. Seitdem sind alle mit drahtlosen Controllern und Dioden auf den Zug aufgesprungen, um die Spieler anzuzeigen.

Erfolge

(Xbox 360, 2005)Man vergisst leicht, dass es bei der PlayStation 3 vor 20 Jahren keine Trophäen gab und Steam auch keine Erfolge hatte. Dieses Konzept wurde stattdessen 2005 mit der Xbox 360 eingeführt und wurde schnell unglaublich populär. Es bot eine Art "Quittung" für das, was du in deinen Spielen gemacht hattest. Alle Konkurrenten mussten darauf reagieren und haben das Konzept komplett gestohlen. Und selbst heute gibt es genau die gleichen Herausforderungen in den anderen Formaten, die Microsoft damals eingeführt hat.

Bewegungssteuerung

(Wii, 2007)Bewegungsempfindliche Controller gab es bereits, wie die Angelrute Dreamcast und das Nokia 5500 Mobiltelefon, und technisch gesehen war Sony mit Sixaxis acht Tage voraus. Doch mit der Wii fügten sich alle Puzzleteile zusammen, und sie war so revolutionär im Design, dass die Konsole an Popularität explodierte und Nintendos sinkende Konsolenverkäufe stoppte (Super Nintendo verkaufte sich weniger als NES, Nintendo 64 weniger als Super Nintendo, GameCube weniger als Nintendo 64). Jeder wollte Wii Sports spielen, und man könnte fast argumentieren, dass das Konzept an Extreme getrieben wurde. Seitdem ist bewegungssensitives mobiles Gaming für alle außer Microsoft selbstverständlich geworden.

Screenshot-Verknüpfung

(PlayStation 4, 2013)Soziale Medien gab es schon lange, und die Leute wollten Bilder von ihren Spielen teilen können. Sony verstand das und fügte eine einfache Option hinzu, um Fotos zu machen, während Microsoft von einem verlangte, die Menüs durchzustöbern und Nintendo sich überhaupt nicht darum kümmerte (zumindest bis zur Switch). Eine brillante und einfache Funktion, die inzwischen sowohl von Microsoft als auch von Nintendo übernommen wurde und auch für PC-Dienste priorisiert wird.

Abonnementdienste

(Game Pass, 2017)Es begann wahrscheinlich hauptsächlich als Bedarf, etwas Neues anzubieten, da die Verkaufszahlen der Xbox One nicht wirklich in Fahrt kamen. Game Pass wurde gestartet, und viele zogen die Augenbrauen hoch, als später bekannt wurde, dass auch neue Spiele hinzugefügt werden würden. Game Pass wurde zu einem Trendsetter, und heute haben sowohl Nintendo als auch Sony ihre eigenen Alternativen.

Abwärtskompatibilität

(Xbox Series X, 2020)Viele Konsolen haben dies im Laufe der Jahre in irgendeiner Form angeboten, ebenso wie fast alle tragbaren Nintendo-Hardware. Allerdings wurde es erst mit der Xbox Series X, die auf der Xbox One aufbaute, wirklich ein Thema in Videospielen. Spieler konnten plötzlich ihre alten Spiele von Xbox auf Xbox 360 und Xbox One auf ihrer neuen Konsole spielen, mit technischen Verbesserungen obendrein. Heute wissen wir, dass sowohl Microsoft als auch Sony erkannt haben, dass es kein Zurück mehr gibt, und wir berichten oft über Patente, die es ermöglichen, ältere Titel zu spielen, um sie für die Zukunft zu bewahren – und sogar Nintendo ist auf seine Weise mitgesprungen.

SSD-Speicher

(PlayStation 5, 2020)Die PlayStation 5 und die Xbox Series S/X wurden natürlich fast gleichzeitig veröffentlicht und beide verfügen über SSDs. Diesen Sieg gebe ich jedoch Sony. Ihre Lösung, mit einer noch schnelleren und vor allem standardisierten SSD, die relativ leicht für weniger Geld zu ersetzen ist als Microsofts Pendant, kann als Goldstandard für die Zukunft gesehen werden.