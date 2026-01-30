Die Meilensteine, die die heutigen Videospiele geprägt haben (Teil 1)

HQ

Es besteht kein Zweifel, dass Apple mehr Einfluss auf heutige Smartphones hatte als jedes andere Unternehmen. Es besteht auch kein Zweifel, dass Apple nicht der erste war, der Smartphones eingeführt hat. Lange bevor das Konzept überhaupt erfunden wurde, gab es Smartphones, und bevor Apple sein Mobiltelefon auf den Markt brachte, hatte ich ein HTC TyTn II. Es war ein absolut erstklassiges Mobiltelefon mit großartiger Leistung, einer echten Schiebetastatur, integriertem GPS, Windows-Unterstützung und so weiter.

Aber... Es war schwieriger zu bedienen mit kleinen, überladenen Symbolen, und der Bildschirm erforderte den Einsatz eines Stifts. Nicht falsch verstehen, ich habe meinen HTC TyTn II wirklich geliebt, aber es war nicht der, der den Weg nach vorne geebnet hat; diese Ehre gebührt dem iPhone. Es geht nicht darum, der Erste zu sein, sondern darum, es am besten zu machen, und mit diesem Gedanken habe ich nun diesen Artikel geschrieben, nämlich um von den Meilensteinen zu berichten, die zu den heutigen Spielkonsolen geführt haben. Ohne diese würde die Spielewelt heute völlig anders aussehen – zum Guten oder zum Schlechten.

Austauschbare Patronen

(Atari 2600, 1977)Natürlich gab es Module schon vor dem Atari 2600, aber ich möchte noch einmal betonen, dass es nicht darum geht, Erster zu sein, sondern es richtig zu machen. Magnavox Odyssey gilt oft als jemand mit den weltweit ersten austauschbaren Kassetten (davor waren die Spiele eingebaut), aber technisch gesehen waren das keine ROM-Kassetten. Fairchild Channel F ist vielleicht der beste Kandidat, aber sie waren unbeholfen gestaltet, hatten keine attraktiven Cover (oft nur eine Anzahl) und hatten keine echten Anleitungen. Stattdessen war es der Atari 2600, der den heutigen Standard etablierte, der jahrzehntelang mit attraktiven Covern, klassischen Patronen und begleitenden Handbüchern Bestand hatte.

Das Kreuz der Stärke

(Famicom, 1983)Nintendo war damit früh dran, und sogar das Game & Watch-Spiel Donkey Kong von 1982 hatte ein klassisches Steuerkreuz. Obwohl es im Grunde dasselbe ist wie das, das auf dem NES-Controller landete, fügten sich bei letzterem die Puzzleteile zusammen. Eine neue Kontrollmethode wurde als Standard eingeführt, die bis heute gilt.

L/R-Tasten

(Super Nintendo, 1990)In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre erschienen viele Controller für viele Konsolen, darunter 16-Bit-Geräte wie der Mega Drive. Sie sahen alle wie Variationen des NES aus. Stattdessen war es Nintendo, das 1990 erneut die Grenzen dessen verschob, was ein Controller sein kann, indem es ihn mit leicht zugänglichen L/R-Tasten ausstattete. Dies wurde schnell zum Standard, und sechs Tasten waren so überlegen, dass Sega gezwungen war, einen neuen Mega Drive-Controller mit sechs Tasten zu entwickeln, die jedoch alle vorne statt oben platziert wurden. Erst mit dem Saturn gaben sie schließlich nach und folgten – und alle anderen auch. Ein Standard war geboren.

Disc-Reader

(PlayStation/Saturn, 1994)Hier ist ein weiteres Beispiel für etwas, das definitiv nicht das Erste war (ich kann diese beiden Gewinner nicht trennen, sie waren gleich gut und müssen den Sieg teilen), und bereits 1988 wurde zum Beispiel die NEC PC Engine veröffentlicht, und 1991 kam die Mega CD auf den Mega Drive. Außerdem begann sich zu diesem Zeitpunkt PC CD-ROM zu etablieren. In der Spielewelt hingegen glaube ich, dass frühere Geräte eher Schritte auf dem Weg waren, und auf dem PC führten sie meist zu ziemlich miserablen Videoabenteuern. Stattdessen fügten sich auf PlayStation und Saturn alle Puzzleteile zusammen, komplett mit praktischen Speicherfunktionen. Ein neuer Standard war geboren, und auf CD zu spielen war plötzlich so einfach wie auf Kassette zu spielen... allerdings mit längeren Ladezeiten.

Vier Controller-Ports

(Nintendo 64, 1996)In einer Zeit, in der wir nicht online spielten, war lokaler Mehrspielermodus die Norm. Es gab viele Spiele, die vier oder mehr Spieler unterstützten, aber das erforderte fast immer einen teuren Multi-Port-Adapter, der an die Konsole angeschlossen wurde, danach konnte man weitere Controller anschließen. Nintendo steht oft an vorderster Front im lokalen Mehrspielermodus und taten dies auch zu dieser Zeit, indem sie die erste Konsole mit vier Controller-Ports auf den Markt brachten und einen offensichtlichen Standard schufen (mit Ausnahme der PlayStation, die nur zwei Ports hatte).

Rumble-Funktionen

(Rumble Pak, 1997)Wieder nicht der Erste, und diesmal auch nicht der Beste. Ich zögerte lange und überlegte stattdessen, diese Ehre Sony und ihrem DualShock zu überlassen. Allerdings erhalten sie die Ehre für den nächsten Punkt (was sicher jemanden verärgern wird), also gebe ich diesen Punkt an Nintendo. Schließlich wurde ihr Rumble Pack stark vermarktet und wurde zum Ausgangspunkt für vibrierende Controller, wobei Dreamcast die einzige Ausnahme war und stattdessen das Puru Puru Pack wählte.

Analogsticks

(PlayStation, 1997)"Was, Nintendo 64 und Saturn waren weit voraus", könnte man denken. Und du hättest recht. Aber am besten, nicht zuerst, wie gesagt. Schon davor gab es viele Lösungen für PCs, aber sie waren eher wie Joysticks. Das Nintendo 64 hingegen hatte einen seltsam gestalteten Analogstick, der so positioniert war, dass man die L-Taste und das Steuerkreuz nicht mehr erreichen konnte, und er war locker und einfach nicht besonders gut. Die Saturn-Lösung war besser, fühlte sich aber eher wie ein analoges Steuerkreuz an. Stattdessen war es Sony mit DualShock, das es richtig gemacht hat, und sie verstanden auch, dass ein Controller zwei braucht. Genau in diesem Moment wurde es zum Standard.

Eingebautes Internet

(Dreamcast, 1998)Weil ich so unglaublich innovativ mit Spielen und so mutig bei Konsolenexperimenten bin, ist mir klar, dass es kaum Sega auf der Liste gibt. Sie hatten einfach nur wenige Ideen, die wirklich Anklang fanden, offensichtlich. Zumindest bis zur Dreamcast. Denn als die Krise begann, rannten sie offenbar los. Alles an der Dreamcast war einzigartig, aber vielleicht vor allem das eingebaute Internet. Jede Einheit hatte ein eingebautes Modem, und plötzlich begann das Online-Zeitalter der Videospiele.

HD-Qualität

(Dreamcast, 1998)Schon wieder Dreamcast? Ja. Während alle Konsolen mit einer Auflösung von 480i liefen, wo man die Bildqualität mit besseren Kabeln marginal verbessern konnte (S-Video und RGB waren ein heißes Thema), investierte Sega in VGA, das sie als Erste in der Konsolenwelt umsetzten – und so war es möglich, Dreamcast in 480p zu spielen. Heute sehen Dreamcast-Spiele dank dessen immer noch spielbar aus (das Sonic Adventure-Bild, das das zeigt, ist nur pixelvergrößert) und insgesamt deutlich besser als Titel für die leistungsstärkere PlayStation 2, die praktisch alles in 480i ausführte – und mit Sonys Konsole als einziger wirklicher Ausnahme hatte der Weg zu HD-Qualität begonnen.

Die Fortsetzung im zweiten Teil wird nächste Woche verfügbar sein.