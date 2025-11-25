Die Mega Dimension Donuts aus dem DLC von Pokémon Legends: Z-A werden zu echten Süßigkeiten verarbeitet

HQ

Pokémon Legends: Z-A s Mega Dimension DLC erscheint nächsten Monat und bringt spezielle Donuts, die man essen kann, um sich beim Abenteuern in der seltsamen Version von Lumiose City, in der der neue Inhalt spielt, einen kleinen Schub zu geben. Die Donuts sind jedoch nicht nur im Spiel erhältlich, denn bald werden sie echte Leckereien im Pokémon Café in Tokio sein.

Wie von VGC entdeckt, bringt The Pokémon Company echte Mega Dimensions-Donuts in den Pikachu-Süßigkeitenbereich des Pokémon Cafés. Zu diesem Gebäcksortiment gehören auch die Groudon- und Kyogre-Donuts, aber sie werden weiterhin rot-blaue Donuts genannt, um Spoiler zu vermeiden, obwohl ihre Designs die Pokémon, die sie repräsentieren, deutlich zeigen.

Diese neuen Artikel sind vom 10. Dezember bis zum 1. März 2026 im Café erhältlich. Der Start fällt mit der Veröffentlichung von Mega Dimension zusammen, die den Spielern mehr Inhalte in Form von neuen Bereichen, stärkeren Pokémon und zusätzlichen Mega-Entwicklungen bietet.

