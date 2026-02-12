Die Max-Payne-Remakes waren bereits vor einem Jahr in voller Produktion

HQ

Vor ein paar Stunden wurde bekannt, dass die Remakes der ursprünglichen Max-Payne-Duologie "jetzt" in Vollproduktion beim finnischen Studio Remedy gegangen seien und dass der Verlag Rockstar, der das Franchise übernahm und den dritten Teil veröffentlichte, "sich um das Marketing kümmern" würde.

Für einige von Ihnen mögen diese Fakten jedoch vertraut klingen, und das ist ganz natürlich, da es genau dieselbe Schlagzeile ist, die wir heute vor einem Jahr veröffentlicht haben:

Natürlich ist es die erste Saison der Finanzergebnisse des neuen Jahres, und damit kündigte Remedy einen neuen CEO an und gab weitere Details zu seinen aktuellen Projekten.

Das Problem ist, dass einige Quellen ein Veröffentlichungsfenster für die neu aufgelegten Klassiker auf dieser Grundlage schätzen und auf einen möglichen Start im Jahr 2027 hindeuten. Das könnte passieren, wenn Remedy Control Resonant bringt und Rockstar 2026 mit Grand Theft Auto VI eine historische Megatonne abliefert, aber das war schon vor einem Jahr eine genauso gute Vermutung.

Ist das also ein Fall von "nichts zu sehen, weitermachen"? Nun, es ist eher ein Update zur Feinjustierung der Erwartungen. Schließlich:

"Die Vergangenheit ist wie Stücke eines zerbrochenen Spiegels, du versuchst, sie aufzuheben, aber am Ende schneidest du dich nur selbst."