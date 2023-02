Die Manticore King werden Smite's's nächsten God

HQ

Erst vor kurzem erhielt Smite seinen neuesten Gott, Surtr, den Feuerriesen, aber obwohl dies der Fall ist, haben Hi-Rez und Titan Forge den nächsten Charakter angekündigt, der sich der unglaublich tiefen und wachsenden Liste anschließen wird.

Passend zum laufenden Season of Monsters wird der nächste Charakter, der sich der Besetzung anschließen wird, Mantichoras, der Manticore King, sein. Was die Rolle dieses Charakters betrifft, so wird der Charakter ein Hunter sein.

Der Entwickler, der nächste Woche, am 21. Februar 2023, im Spiel erscheinen soll, hat auch einen Teaser-Trailer geteilt, der einen ersten Blick auf den verrückten und ziemlich erschreckenden Charakter gibt.