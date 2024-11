Die Mannschaft von T1, die die Weltmeisterschaft in Folge gewonnen hat, wird nicht zusammenhalten

HQ

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse wird das Team von T1 League of Legends in der Tat ein wenig anders aussehen, wenn es in die Wettkampfsaison 2025 geht. Obwohl das Team die Möglichkeit hat, drei Weltmeisterschaften in Folge zu gewinnen und einen erstaunlichen Dreifachsieg zu erzielen, wird das Team das Kunststück ohne die Hilfe von Choi "Zeus" Woo-je versuchen.

Der südkoreanische Star hat sich nach fünf Jahren und einer gesamten Karriere im Team entschieden, das Team zu verlassen und sich nach anderen Möglichkeiten umzusehen. In einer Mitteilung heißt es: "Wir danken ihm aufrichtig für alles, was er bei T1 erreicht hat und wünschen ihm alles Gute."

Je nachdem, wer an Zeus' Stelle zum Team stößt, wird Choi "Doran" Hyeon-joon Hanwha Life verlassen und die Rolle eines Top-Laners für das koreanische Kraftpaket übernehmen. T1 ergänzt: "Bitte unterstützt ihn als neuen Top-Laner für T1 und helft ihm, bei T1 noch heller zu glänzen!"

Mit diesen Änderungen im Hinterkopf steht das Team 2025 League of Legends von T1 fest.