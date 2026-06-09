Die Mangrovenwälder der Welt erleben ein überraschendes Comeback

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Nach Jahrzehnten der Abholzung und Ausbeutung zeigen neue Forschungsergebnisse, dass die Mangrovenwälder der Welt endlich in die richtige Richtung gehen. Die Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Science, basiert auf etwa 40 Jahren Beobachtungen und zeigt, dass die Ausdehnung der Mangrovenwälder heute deutlich stabiler ist als bisher geschätzt.

Zwischen 1980 und den 2010er Jahren verschwanden fast 2.900 Quadratkilometer Mangrovenwälder, doch in den letzten 16 Jahren hat das Wachstum die Abholzungsrate übertroffen.

Für diesen positiven Trend gibt es mehrere Gründe. Forscher verweisen jedoch auf mehrere Sanierungsprojekte und einen erhöhten Umweltschutz, neben weiteren Faktoren. Gleichzeitig haben die Wälder an vielen Orten Gebiete zurückgewonnen, die zuvor beispielsweise für Aquakultur und Garnelenzucht genutzt wurden.