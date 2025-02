Die Macher von Stranger Things planen bereits verschiedene Spin-off-Serien

HQ

Die Dreharbeiten zur fünften und letzten Staffel von Stranger Things wurden im vergangenen Dezember nach fast 12 Monaten Arbeit abgeschlossen, worüber viele der Beteiligten im Januar emotionale Nachrichten in den sozialen Medien gepostet haben. Die Duffer-Brüder sind jedoch noch lange nicht fertig, da sie immer noch intensiv daran arbeiten, die Staffel fertigzustellen, worüber sie kürzlich in einem Interview mit Variety sprachen.

Auch wenn sich die beiden voll und ganz auf die Fertigstellung der letzten Staffel konzentrieren, blicken sie bereits in die Zukunft. In einem kürzlichen Gespräch mit Entertainment Weekly wurde bestätigt, dass Stranger Things fortgesetzt wird - wenn auch in Form verschiedener Spin-off-Serien.

"Wir haben ein ganzes Jahr lang für diese Staffel gefilmt. Am Ende hatten wir über 650 Stunden Filmmaterial aufgenommen. Unnötig zu erwähnen, dass dies unsere bisher größte und ehrgeizigste Saison ist. Es ist wie bei acht Blockbuster-Filmen. Es ist ziemlich verrückt, ziemlich verrückt."

"Wir werden die Geschichte nicht mehr mit diesen Charakteren erzählen, mit dieser Crew oder diesen Schauspielern."

"Es ist kein Abschied von Stranger Things. Es gibt noch weitere Stranger Things-Geschichten zu erzählen und in Arbeit. Es ist noch ein bisschen früh, um darüber zu sprechen, aber wir sind in jeden einzelnen tief involviert. Es ist uns sehr wichtig, dass alles, was den Namen Stranger Things trägt, von höchster Qualität ist und sich nicht wiederholt, dass es eine Daseinsberechtigung hat und sich immer seinen eigenen Weg bahnt. Und außerdem muss es im Grunde einfach großartig sein – oder wir müssen denken, dass es großartig ist. Und es gibt eine Menge von dem, was wir für großartig halten, in der Pipeline."

Mit anderen Worten, das Stranger Things-Universum wird sich weiter ausdehnen und lebendig bleiben. Wie genau dies aussehen wird, bleibt abzuwarten, aber die Fans des Franchise müssen sich wenig Sorgen machen - die fünfte Staffel wird nicht das Ende der Reise markieren.

Freust du dich auf neue Geschichten im Stranger Things-Universum, auch ohne die Charaktere, die wir im Laufe der Jahre kennengelernt haben?